Soporte de uso y cuidado para tu producto
Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática
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Cómo usar Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática
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Encuentra respuestas sobre tu producto
- ¿Puedo utilizar un filtro diferente en mi cafetera Espresso de Philips?
- Cómo descalcificar mi cafetera espresso Philips
- Cómo limpiar y mantener mi cafetera espresso Philips
- ¿Cómo se utilizan las pastillas para eliminar la grasa del café de Philips?
- Cómo lubricar el grupo de infusión de mi cafetera espresso Philips
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automática
- Mi cafetera exprés Philips tiene fugas
- No sale café de mi cafetera espresso Philips
- Mi cafetera espresso Philips hace ruido
- Mi cafetera espresso Philips no espuma bien la leche
- Hay café en polvo debajo del grupo de preparación de mi cafetera espresso Philips
- El café de mi cafetera espresso Philips está aguado
- Mi cafetera espresso Philips desecha el café en polvo sin preparar café
- La bandeja de goteo de mi cafetera espresso Philips se llena rápidamente
- No puedo quitar el grupo de preparación de café de mi cafetera espresso Philips
- No puedo insertar el grupo de preparación en mi cafetera espresso Philips
- No puedo ajustar la configuración del molinillo en mi cafetera espresso Philips
- Veo un código de error en mi Cafetera Espresso Philips
- Mi cafetera espresso Philips no se enciende
- Los pucks de café de mi cafetera espresso Philips están mojados
- Mi espumador de leche Philips LatteGo gotea por la parte inferior
- No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips
- Mi cafetera espresso Philips no muele los granos de café
Temas de soporte adicionales
Piezas de repuesto para Philips Serie 5400 Cafetera Espresso automáticaHaga clic aquí
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