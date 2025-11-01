Consejos de uso y cuidado para el producto
2300 series LatteGo
Registra tu producto para confirmar la garantía, mantenerte informado y obtener soporte personalizado.
Su guía para 2300 series LatteGo
Todo lo que necesitas saber sobre 2300 series LatteGo
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo utilizar un filtro diferente en mi cafetera Espresso de Philips?
- Cómo descalcificar mi cafetera espresso Philips
- Cómo limpiar y mantener mi cafetera espresso Philips
- ¿Cómo se utilizan las pastillas para eliminar el aceite de café de Philips?
- Cómo lubricar el grupo de infusión de mi cafetera espresso Philips
- Cómo ajustar el volumen de la bebida de mi cafetera espresso Philips
Solución de problemas y respuestas
Solución de problemas para tu 2300 series LatteGo
- La luz de advertencia de mi cafetera exprés Philips no se apaga
- Mi cafetera espresso Philips me dice que la descalcifique después de instalar el filtro AquaClean
- Mi cafetera exprés Philips tiene fugas
- No sale café de mi cafetera espresso Philips
- Mi cafetera espresso Philips hace ruido
- La temperatura del café de mi cafetera espresso Philips no es lo suficientemente caliente
- Mi cafetera espresso Philips no espuma bien la leche
- Hay café en polvo debajo del grupo de preparación de mi cafetera espresso Philips
- El café de mi cafetera espresso Philips está aguado
- Mi cafetera espresso Philips desecha el café en polvo sin preparar café
- La bandeja de goteo de mi cafetera espresso Philips se llena rápidamente
- No puedo quitar el grupo de preparación de café de mi cafetera espresso Philips
- No puedo insertar el grupo de preparación en mi cafetera espresso Philips
- No puedo ajustar la configuración del molinillo en mi cafetera espresso Philips
- Los pucks de café de mi cafetera espresso Philips están mojados
- Mi espumador de leche Philips LatteGo gotea por la parte inferior
- No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips
Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte
¿Quieres mantenerte al tanto?
Regístrate para recibir noticias y ofertas.
Al compartir tu dirección de correo electrónico con nosotros, aceptas recibir ofertas personalizadas, contenido inspirador, consejos para dispositivos e información sobre nuestras últimas innovaciones. Leer más.