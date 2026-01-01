Soporte de uso y cuidado para tu producto
3000 Steam Iron
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Encuentra respuestas sobre tu producto
- ¿Cómo se descalcifica la plancha de vapor Philips?
- ¿Cómo se utiliza la función de vapor vertical de la plancha de vapor Philips?
- ¿Qué tipo de agua puedo utilizar en mi plancha de vapor Philips?
- ¿Cómo limpio el depósito de agua de mi plancha de vapor Philips?
- Hay agua en el depósito de agua de mi plancha de vapor Philips incluso antes de usarla
- ¿Qué ajuste de vapor y temperatura debo utilizar en mi plancha de vapor Philips para mis prendas?
Solucionar un problema
Solución de problemas para tu 3000 Steam Iron
- Mi plancha de vapor Philips no se calienta
- Mi plancha de vapor Philips no produce vapor
- La luz indicadora de mi plancha de vapor Philips parpadea/respira
- Mi plancha de vapor Philips no elimina las arrugas
- El aumento de vapor de mi plancha de vapor Philips no funciona
- Mi plancha de vapor Philips produce humo al calentarse
- Mi plancha de vapor Philips deja gotas de agua en las prendas durante el planchado
- Mi plancha de vapor Philips pierde agua después de planchar
- Mi plancha de vapor Philips deja un brillo o huella en la prenda
Temas de soporte adicionales
Piezas de repuesto para 3000 Steam IronHaga clic aquí
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Consulte la política de garantía, el período de garantía y las condiciones de garantía para su producto.Política de garantía
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