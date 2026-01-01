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Philips Serie 5000 Ventilador de torre
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- Mi ventilador Philips se apaga de repente
- La base de mi ventilador Philips se tambalea o vibra
- Mi ventilador Philips hace demasiado ruido
- No puedo encender/apagar mi ventilador Philips
- Mi ventilador Philips hace un ruido extraño al oscilar
- La rejilla frontal de mi ventilador Philips está sucia
- Mi ventilador Philips produce un olor extraño
- El flujo de aire de mi ventilador Philips es débil
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