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3000 Series Handheld Steamer
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- Mein Philips Garment Steamer hinterlässt Flecken auf dem Kleidungsstück
- Der Griff meines Philips Garment Steamer vibriert oder erzeugt ein pumpendes Geräusch
- Wassertropfen tropfen aus dem Kopf meines Philips Garment Steamer
- Mein Philips Garment Steamer produziert keinen Dampf
- Mein Philips Garment Steamer erzeugt nach dem Gebrauch ein Geräusch und Dampf
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