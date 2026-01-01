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Stand-Dampfglätter 3000 Series Mit kippbarem StyleBoard
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- Wie entkalke ich meinen Philips Garment Steamer / All-in-One-Bügellösung?
- Ist mein Philips Garment Steamer für alle Kleidungsstücke geeignet?
- Sollte der Wassertank des Philips Garment Steamer / All-in-One Bügelsystems nach dem Gebrauch geleert werden?
- Aus dem Sockel meines Philips Stand-Bodendämpfers tritt Wasser aus
- Sollte ich die Matte bzw. den Bezug meines Philips Standdampfers waschen?
- Muss ich die MyEssence-Duftkappe reinigen?
- Muss ich die Einstellungen meines Philips Steamer pro Kleidungsstück anpassen?
- Wie kann ich einen stärkeren Duft aus meinem Philips Garment Steamer herausholen?
- Wie verwende ich den Handschuh meines Philips Stand-Wäschedämpfers?
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- Mein Philips Garment Steamer produziert keinen Dampf
- Mein Philips Garment Steamer erzeugt ein krächzendes Geräusch
- Aus dem Kopf meines Philips Stand-Bodendämpfers tropft Wasser
- Der Schlauch meiner Philips All-in-One-Bügellösung und des Standdampfers wird während des Gebrauchs warm
- Die weiße LED-Leuchte meines Philips Stand-Steamers blinkt
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