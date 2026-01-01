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Was sind die weißen Flecken auf dem Boden meines Philips Wasserkochers?

Wie reinige ich den Kalkfilter meines Philips Wasserkochers?

Kann ich meinen Philips Wasserkocher auch ohne den Anti-Kalk-Filter verwenden?

Mein Philips-Wasserkocher ist schmutzig und hat kleine Flecken im Inneren

Abgekochtes Wasser aus meinem Philips-Wasserkocher schmeckt nach Metall

Mein Philips-Wasserkocher lässt sich nicht einschalten

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