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Wie man Airfryer Series 5000 benutzt Nutzen Sie Ihr Gerät optimal in kürzester Zeit.

Entdecken Sie inspirierende Rezepte, erhalten Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen und kreieren Sie köstliche Mahlzeiten, damit Sie das Leben zu Hause auf die nächste Stufe heben können.

Wie kann ich meinen Philips Airfryer in Betrieb nehmen?

Welche Materialien und Beschichtungen werden in meinem Philips Airfryer verwendet?

Warum piept mein Philips Airfryer während des Kochens?

Kann mehr als eine Person an ein Philips Küchengerät angeschlossen werden?

Wie verwende ich Alexa Assistant mit meinem Philips Airfryer?

Welche gefrorenen Pommes frites kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?

Wie bekomme ich die HomeID App?

Wie und wann sollte ich Öl in meinem Philips Airfryer verwenden?

Wie viele Lebensmittel kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?

Wie verwende ich Voreinstellungen auf meinem Philips Airfryer?

Muss ich den Gummistopfen von meiner Philips Airfryer-Pfanne entfernen?

Welche Art von Speisen kann ich in meinem Philips Airfryer zubereiten?

Aus meinem Philips Airfryer kommt ein Plastikgeruch

Kann ich Backpapier/Folie in meinem Philips Airfryer verwenden?

Wo befindet sich die Modell- und Seriennummer auf meinem Philips Airfryer?

Wo kann ich Rezepte für meinen Philips Airfryer finden?

Muss ich meinen Philips Airfryer vorheizen?

Wie reinige ich meinen Philips Airfryer?

Warum muss ich das Essen in meinem Philips Airfryer schütteln?

Welche Art von Backform kann ich in meinem Philips Airfryer verwenden?

Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit meiner HomeID-App verbinden

Meine Philips HomeID-App wurde geschlossen oder ist abgestürzt

Mein Philips Airfryer zeigt Striche oder einen Fehlercode an

Die Beleuchtung der Ein/Aus-Taste meines Philips Airfryers lässt sich nicht ausschalten

So setzen Sie mein Philips Küchengerät zurück und löschen alle Informationen

Ich kann mein Philips Küchengerät nicht mit meiner HomeID-App steuern

Mein Philips Küchengerät kann mein Heim-WiFi-Netzwerk nicht finden

Mein Philips Airfryer funktioniert nicht und lässt sich nicht einschalten

Mein Philips Airfryer heizt nicht auf

Wie kann ich den Korb meines Philips Airfryers von der Pfanne abnehmen?

Mein Philips Airfryer wird nicht in der Geräteliste der HomeID-App angezeigt

Mein Philips Airfryer macht ein Geräusch

Die selbstgemachten Pommes frites aus meinem Philips Airfryer sind nicht wie erwartet

Die Beschichtung der Pfanne oder des Korbes meines Philips Airfryers blättert ab

Das Essen aus meinem Philips Airfryer ist nicht knusprig oder wie erwartet

Aus meinem Philips Airfryer kommt weißer Rauch

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