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Daily Collection Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
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Fehlerbehebung für Ihren Daily Collection Toaster – 2 Scheiben, breite Toastkammer, Metall
- Mein Philips Toaster lässt sich nicht einschalten
- Brot bleibt in meinem Philips Toaster stecken
- Mein Philips-Toaster riecht beim ersten Gebrauch
- Der Hebel meines Philips-Toasters bleibt nicht unten
- Aus meinem Philips Toaster kommt Rauch
- Ich kann das Brot nicht aus meinem Philips-Toaster herausnehmen
- Die Bräunung meines Philips Toasters ist ungleichmäßig
- Ich kann das Brot nicht aus meinem Philips-Toaster nehmen
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