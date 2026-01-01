Bedienungs- und Pflegesupport für Ihr Produkt
PerfectCare Elite Plus Dampfbügelstation
Registrieren Sie Ihr Produkt, um Ihre Garantie zu bestätigen, informiert zu bleiben und maßgeschneiderte Unterstützung zu erhalten.
Finden Sie Antworten zu Ihrem Produkt
Ein Problem beheben
Fehlerbehebung für Ihren PerfectCare Elite Plus Dampfbügelstation
- Mein Philips Dampfbügeleisen entfernt keine Falten
- Die Dampferhöhung in meinem Philips Dampfbügeleisen funktioniert nicht
- Mein Philips Dampfbügeleisen ist an der Bügelsohle undicht
- Mein Bügelbrett ist nass und ich sehe Wasser auf dem Boden
- Mein Philips Dampfbügeleisen macht ein pumpendes und/oder metallisch schepperndes Geräusch
- Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
- Mein Philips Dampfbügeleisen entknittert beim vertikalen Dampfen nicht
- Aus dem Entkalkungsknopf und unter der Basis meines Philips Dampfbügeleisens tritt Wasser/Dampf aus.
- Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Nehmen Sie Kontakt mit unserem Support-Team auf
Melde Dich an und sichere Dir 10%* Rabatt auf Deine erste Bestellung
Melden Sie sich an, um Nachrichten und Angebote zu erhalten.
Durch das Teilen Ihrer E-Mail-Adresse mit uns stimmen Sie zu, personalisierte Angebote, inspirierende Inhalte, Gerätetipps und Informationen zu unseren neuesten Innovationen zu erhalten. Mehr lesen.
*Gültig für den ersten Einkauf von Erstabonnenten