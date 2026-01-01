Melde Dich an und sichere Dir 10%* Rabatt auf Deine erste Bestellung

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PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation
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Fehlerbehebung für Ihren PerfectCare Compact Essential Dampfbügelstation
- Mein Philips-Dampfbügeleisen glättet die Falten nicht
- Mein Philips-Dampfbügeleisen gibt beim Aufheizen Rauch ab
- Die Dampfstoßfunktion meines Philips-Dampfbügeleisens funktioniert nicht
- Mein Philips-Dampfbügeleisen ist undicht an der Bügelsohle.
- Mein Bügelbrett ist nass, und ich sehe Wasser auf dem Boden.
- Mein Philips-Dampfbügeleisen gibt ein pumpendes Geräusch und/oder ein metallisches Klappern von sich
- Mein Philips-Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
- Mein Philips-Dampfbügeleisen glättet die Falten beim vertikalen Dämpfen nicht.
- Mein Philips-Dampfbügeleisen wird nicht mehr heiß