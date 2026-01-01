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EasySpeed Dampfbügeleisen
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- Wie kann ich mein Philips Dampfbügeleisen entkalken?
- Wie verwende ich die vertikale Dampffunktion meines Philips Dampfbügeleisens?
- Welche Art von Wasser kann ich für mein Philips Dampfbügeleisen verwenden?
- Wie kann ich den Wassertank meines Philips Dampfbügeleisens reinigen?
- Im Wassertank meines Philips Dampfbügeleisens befindet sich bereits vor der Benutzung Wasser
- Welche Dampf- und Temperatureinstellung sollte ich bei meinem Philips Dampfbügeleisen für meine Kleidungsstücke verwenden?
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Fehlerbehebung für Ihren EasySpeed Dampfbügeleisen
- Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht auf
- Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
- Die Kontrollleuchte an meinem Philips Dampfbügeleisen blinkt/atmet
- Mein Philips Bügeleisen brutzelt, wenn ich es auf den Absatz stelle
- Mein Philips Dampfbügeleisen entfernt keine Falten
- Die Dampferhöhung in meinem Philips Dampfbügeleisen funktioniert nicht
- Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt beim Aufheizen Rauch
- Mein Philips Dampfbügeleisen hinterlässt beim Bügeln Wassertropfen auf den Kleidungsstücken
- Mein Philips Dampfbügeleisen ist nach dem Bügeln undicht
- Mein Philips Dampfbügeleisen hinterlässt einen Glanz oder Abdruck auf dem Kleidungsstück
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