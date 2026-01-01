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Welche Dampf- und Temperatureinstellung sollte ich bei meinem Philips Dampfbügeleisen für meine Kleidungsstücke verwenden?

Mein Philips Dampfbügeleisen hinterlässt einen Glanz oder Abdruck auf dem Kleidungsstück

Mein Philips Dampfbügeleisen entfernt keine Falten

Die Kontrollleuchte an meinem Philips Dampfbügeleisen blinkt/atmet

Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf

Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht auf

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