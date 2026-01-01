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Wie viele Philips Air Care-Geräte können mit einem Smartphone verbunden werden?

Ich kann meinen Philips Heizlüfter oder Ventilator nicht mit der App verbinden

Die Temperatur meines Philips Heizgeräts unterscheidet sich von anderen Thermometern

Was bedeuten die Fehlercodes auf meinem Philips Heizgerät?

Mein Philips Heizgerät funktioniert unerwartet nicht mehr

Meine Philips-Heizung funktioniert nicht, nachdem ich sie in die Steckdose gesteckt habe

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